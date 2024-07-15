Спорт

Одновременный сеанс игры в шахматы с шестнадцатью противниками провели в Пскове

Одновременный сеанс игры с шестнадцатью противниками провели в Пскове во время шахматной недели марафона «Сила России». Тематическая неделя этого вида спорта проходит по всей России с 15 по 21 июля и приурочена к Международному дню шахмат, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

Более двух часов продолжался сеанс одновременной игры в шахматы обладателя первого разряда по шахматам, руководителя школы шахмат «Анлим» Ивана Дмитриева. Его соперниками стали воспитанники разных шахматных клубов Пскова от 10 до 25 лет. Организатором турнира, который прошел в Доме профсоюзов, выступило молодежное крыло «Единой России» при поддержке партии.

Каждый участник турнира играл против сеансера темными шахматами. Мастер находился в центре зала и переходил от одного игрового поля к другому. Главное условие игры – сделать ход в присутствии сеансера, чтобы он мог видеть движение фигур. Опытные шахматисты записывали ходы, чтобы потом была возможность разобрать игру со своим наставником.

«Каждый новый турнир для участников – это определенное развитие. Их цель – выйти на ничью. Для меня главная задача – сделать ребятам праздник», – отметил Иван Дмитриев.

«Шахматы – это такой же вид спорта как футбол, баскетбол, бокс и мы намерены развивать молодежь Псковской области во всех направлениях: спортивных и умственных. Сегодня здесь собрались те, кому интересна шахматная судьба нашего региона», – сказал руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» по Псковской области Владимир Алексеев.

Дольше всех на сеансе одновременной игры продержались две родные сестры Анастасия и Елизавета Ульяновы. По итогам встречи с чемпионом они вышли на ничью. Занимаются девочки в спортшколе «Бригантина» у тренера Анны Лабусовой и для своего возраста являются уже очень опытными шахматистками.

Из шестнадцати сыгранных сегодня партий все были сложными и интересными. Семь из них завершились вничью.

Напомним, летний всероссийский спортивный марафон «Сила России» проходит с 1 июня по 10 августа и включает в себя проведение различных спортивных мероприятий, тренировок, зарядок и мастер-классов с известными спортсменами. Главная цель марафона – популяризация спорта, здорового образа жизни. Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни являются одним из ключевых направлений народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму. Ее реализация запланирована с 2021 по 2025 год. В рамках марафона каждый желающий может принять участие в бесплатных занятиях по различным видам спорта. Более 1100 площадок по всей стране уже начали свою работу. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте «Сила России».