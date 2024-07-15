Спорт

Футболисты клуба «Луки-Энергия» встретятся с «Динамо-СПб» 28 июля

Футбольная команда «Луки-Энергия» 28 июля на стадионе «Экспресс» в Великих Луках матчем с «Динамо-СПб» начнёт программу игр второго круга LEON-первенства по футболу второй лиги «Дивизиона Б» сезона 2024 года. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Великолучане и динамовцы встречались 8 раз в матчах первенства. Футболисты «Луки-Энергии» дважды побеждали в домашних встречах. Дважды в прошедших гостевых матчах были безголевые ничьи. Четырежды великолучане терпели поражения, три из которых «всухую».

В предстоящем воскресном матче подопечные Сергея Осадчука настроены продемонстрировать слаженную командную игру и добиться победного результата, отметили в администрации и добавили: «Ждём от болельщиков команды активной и горячей поддержки на трибунах!»

Начало игры запланировано на 16:00.