Спорт

Дмитрий Аленичев: Пскову нужна команда мастеров

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове в эти дни проходит фестиваль «Футбольный фейерверк». В соревнованиях выступают 12 команд, игроки 2016 года рождения из разных регионов. Игры приурочены ко Дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Главная «фишка» мероприятия — возможность встретиться с уроженцем Великих Лук, прославленным футболистом Дмитрием Аленичевым и взять автограф. Имя Дмитрия знакомо практически всем любителям футбола. Обладатель Кубка УЕФА и победитель Лиги чемпионов в составе «Порту». Легенда «Спартака» и экс-футболист национальной сборной России. Его имя навсегда вписано в историю мирового футбола.

Псковская Лента Новостей тоже не упустила возможность пообщаться с легендой, в ходе пресс-подхода для журналистов мы с коллегами задали несколько вопросов легенде.

- Дмитрий, в каком качестве вы приехали? Как оказались на турнире?

- Меня пригласили. Лично брат пригласил. Поэтому я с удовольствием отбросил все своим московские дела и приехал.

- Чем вы сейчас занимаетесь? Мы знаем вас как тренера. А сейчас вы кто?

- Некоторые думают, что я нахожусь в отпуске. Но на самом деле это не так. Честно сказать, у меня своя собственная академия в Подмосковье. В ней занимаются футболом порядка 700 детей. Поверьте, это немало. Поэтому есть, чем заняться. Помимо этого, много путешествую по стране и участвую в спортивных мероприятиях. В том числе в футбольных.

- В Пскове нет профессиональной команды. Это проблема?

- Впервые нахожусь на этом обновленном шикарном комплексе «Машиностроитель». И помню, как в 1991 году я здесь играл. И отсюда уехал в московский «Локомотив». Сейчас здесь такие шикарные условия для детей. Но, действительно, почему у нас нет команды мастеров? Все прекрасно понимаем, что сложное время. И тем не менее считаю, что это не такие большие деньги. Поэтому призыв, просьба к губернатору — сделать все возможное, чтобы в ближайшем будущем появилась команда мастеров. Потому что вот эти мальчишки, которые сейчас за спиной у меня, будут понимать, что в будущем они могут попасть в команду мастеров, во Вторую лигу. А из Второй лигу можно попасть и в Высшую. А из Высшей лиги — в нашу национальную сборную.

- В Великих Луках есть профессиональный клуб — «Луки-Энергия». Почему в Великих Луках футбол развивается лучше?

- Парадокс, казалось бы. Здесь центр. Я тоже задаюсь этим вопросом. Ответ только один — возможно, власти Великих Лук заинтересованы в том, чтобы в городе была команда с профессиональным статусом. Кстати, когда я работал в красноярском «Енисее» в качестве главного тренера, то жребий кубка свел нас именно с командой родного города. К сожалению для великолучан, мы их обыграли.

- Когда в нашем регионе появится новый Дмитрий Аленичев?

- Знаете, вы создаете все условия. Таланты есть. Я в этом даже не сомневаюсь. И я бы даже больше сказал. Мы в 2018 году провели фантастический чемпионат мира в России. И по всей стране были построены шикарные стадионы с качественными полями. Спортивная Россия сделала для детей все. Задача детей теперь - раскрыть свой талант. Но одного таланта мало. На своем опыте могу сказать, что я, может быть, не был талантливым мальчишкой, но то трудолюбие, которое было на протяжении каждого дня, дало мне возможность поиграть в высшем российском дивизионе, за границей, в нашей национальной сборной. И выиграть два самых важных европейских турнира.

- А когда вы были в возрасте этих мальчишек, мечтали, что будете играть в Лиге чемпионов или за сборную России?

- Я уже как-то об этом говорил. Когда еще играл с братом в Великих Луках, то моей мечтой было попасть во Вторую лигу. Я попал. И потом моей мечтой стало попасть в Первую. Но я ее перешагнул и попал сразу в московский «Локомотив». Команда играла в чемпионате СССР тогда еще. Когда играл за «Локомотив», моей мечтой стало попасть в «Спартак», потому что мне импонировала его игра. И мне это удалось сделать. Соответственно, аппетит приходит во время еды. После «Спартака» мне захотелось попробовать свои силы в национальной сборной. Получилось. И потом, когда 1997 год получился успешным и посчастливилось стать лучшим футболистом страны (на тот момент выиграл почти все, что можно в России), захотелось попробовать свои силы за границей в одном из лучших европейских клубов. На тот момент это была итальянская «Рома». Не сказать, что не получилось. Была сумасшедшая конкуренция, сплошь и рядом чемпионы мира, Европы, победители Лиги Чемпионов. Было нелегко, честно скажу. Принял решение уехать в португальский клуб. Четыре года провел там — думаю, вы знаете, что там произошло.

- Вы там играли с великими игроками, тренер у вас был великий. Чему вас научил футбол?

- Благодарен, что стал футболистом. Познакомился с многими людьми. В моей команде были фантастические футболисты. Я видел много прекрасных городов, много путешествовал. Футбол дал то, чего я хотел бы пожелать и вот этим ребятам.

- А есть ли сейчас в России футболист, за которым вам особенно приятно наблюдать? Может быть, видите в нем себя.

- На данный момент не вижу в чемпионате ярких игроков. Из иностранцев нравились — Промес, Малком. А из российских — за границей Саша Головин, номер один, вне конкуренции. Алексей Миранчук немного воспрял. Хотелось бы, чтобы он играл меньше. Из российских футболистов, выступающих в чемпионате России, Глушенков в последнее время. Надеемся, что он выстрелит, уедет в хороший европейский клуб. Талантливый парень.

- Последним, кто уехал из Пскова в «Спартак», был Илья Гультяев. После него псковских футболистов там не было. И в Премьер-лиге их почти нет. Что псковичам мешает пробиться?

- Много селекционеров присутствует на разных турнирах. И если наших псковских ребят там мало, то это беда псковского футбола. Как я сказал, нужен профессиональный клуб. Одно дело играть на КФК, где даже почти нет зрителей. Другое дело — во втором дивизионе. Я прошел, я знаю. Как я попал в «Локомотив»? Они приехали сюда смотреть другого игрока, но мне посчастливилось хорошо сыграть, и взяли меня. Вот вам и Вторая лига.

- Если в Пскове будет профессиональная команда, то возможно ли такое, что вы станете ее главным тренером?

- А почему нет? Не исключено, что в будущем когда-то такое и произойдет. Тренировать родную команду в качестве главного тренера — было бы хорошо.

Беседовал Александр Елисеев, фото Анны Тягуновой