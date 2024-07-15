Спорт

Псковичи могут стать нормы ГТО на спортивном празднике в Пскове

Псковичи могут стать нормы ГТО на стадионе «Машиностроитель», где сегодня, 27 июля, проходит праздник «Кубок освобождения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

В рамках мероприятия на стадионе проходят соревнования по различным видам спорта: футболу, баскетболу 3x3, гиревому спорту, стрельбе из лука, а также шахматам. Все желающие смогут попробовать свои силы в фиджитал-спорте на футбольном симуляторе FIFA».

Также в течение всего дня на стадионе будет работать точка для сдачи норм ГТО. «Все желающие могут попробовать свои силы. Записаться можно на месте»,- отметили в комитете.