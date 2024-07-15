Спорт

Фестиваль единоборств «Отечество» в Пскове собрал около 100 спортсменов

Фестиваль единоборств «Отечество» в Пскове собрал около 100 спортсменов. Об этом сообщил глава города Борис Елкин с своем в своем Telegram-канале.

По словам Бориса Елкина, мероприятие проходит на на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского и объединило представителей единоборств: самбо, кудо, бокс, ушу, кик-боксинг и армрестлинг.

Глава Пскова также напомнил, что стадион «Машиностроитель» традиционно принимает «Кубок освобождения». Здесь представлены активно развивающиеся в городе направления: футбол, баскетбол, гиревой» спорт, стрельба из лука, киберспорт, шахматы. В общей сложности в спортивном празднике приняли участие более 400 спортсменов», - отметил он.

«День города Пскова продолжается! Спортивные и развлекательные, семейные и патриотические – центр города наполнен праздничными мероприятиями на любой возраст и интерес», - подчеркнул Борис Елкин.