Губка Боб, Царевна-лягушка и Красные Шапочки вышли на забег по псковской набережной

111-й забег «5 верст», посвященный Дню города, состоялся на набережной реки Великой в Пскове 27 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фотографии: сообщество «5 верст» «ВКонтакте»
Тематический старт прошёл под девизом «Псков - город-сказка, город-мечта». Некоторые участники забега вышли на старт в костюмах: по набережной пробежались Красные Шапочки, Человек-паук, Царевна-лягушка, Губка Боб Квадратные Штаны, кошки, волки, звездочёт и многие другие персонажи.
В 111-й старт 111 участников забега «5 верст» преодолели 5 км, поставили 15 личных рекордов.
На старт впервые пришли 18 новых участников, работали на площадке 35 волонтёров.