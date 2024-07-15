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Губка Боб, Царевна-лягушка и Красные Шапочки вышли на забег по псковской набережной

Спорт

Губка Боб, Царевна-лягушка и Красные Шапочки вышли на забег по псковской набережной

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111-й забег «5 верст», посвященный Дню города, состоялся на набережной реки Великой в Пскове 27 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. Фотографии: сообщество «5 верст» «ВКонтакте» Тематический старт прошёл под девизом «Псков - город-сказка, город-мечта». Некоторые участники забега вышли на старт в костюмах: по набережной пробежались Красные Шапочки, Человек-паук, Царевна-лягушка, Губка Боб Квадратные Штаны, кошки, волки, звездочёт и многие другие персонажи. В 111-й старт 111 участников забега «5 верст» преодолели 5 км, поставили 15 личных рекордов. На старт впервые пришли 18 новых участников, работали на площадке 35 волонтёров. Смотрите также Костюмированный забег по набережной пройдет в Пскове