Спорт

Команда профсоюзов стала лучшей в соревнованиях по гребле в Пскове

Псковские профсоюзы заняли первое место в соревнованиях по гребле, которые состоялись в рамах празднования Дня города Пскова 27 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Команда Псковского облсовпрофа принимала участие в соревнованиях на лодке «Дракон-10» на дистанции 200 м. В результате спортивной борьбы профсоюзная команда заняла первое победное место.

«Профсоюзная команда показала хороший результат и сплоченность. История взаимодействия школы олимпийского резерва “Ника” с профсоюзами длится более 30 лет. Мы всегда поддерживаем и будем поддерживать данный спорт и предлагаем всем членам профсоюза участвовать в прогулках на лодках "Дракон-10"», - отметил по итогам состязаний председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.