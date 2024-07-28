Спорт

Международный шахматный фестиваль пройдет в Пскове в августе

Традиционный ХХ международный шахматный фестиваль «Псков-2024» состоится в Пскове с 3 по 9 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов.

Спортсмены смогут принять участие в турнире «M» по блицу, турнире «D» по быстрым шахматам и турнире «А» по шахматам с классическим контролем времени. Ещё два турнира состоятся для самых юных шахматистов. Для участия в турнире В1 приглашаются дети 2010 года рождения и моложе, а в турнир «B2» — 2014 года и моложе.

Соревнования пройдут с обсчетом международного шахматного рейтинга и будут зарегистрированы Международной федерацией шахмат. У участников будет возможность выполнить нормативы спортивных разрядов по шахматам.

Фестиваль организовывает Федерация шахмат Псковской области и ГАОУ «Лидер» при поддержке областных комитетов по спорту и образованию.