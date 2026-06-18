 
Спорт

Псковская область заняла второе место в 31-м чемпионате России по воздухоплаванию

0

В Великих Луках завершились спортивные полёты 31-го чемпионата России по воздухоплаванию, сообщили в Федерации воздухоплавательного спорта России и поделились итогами соревнований. 

Фото: Федерация воздухоплавательного спорта России / Мах

Два крайних полета были отменены.

«Утром 18 июня результаты приобрели статус финальных, а значит, мы можем подводить итоги. Одной из главных интриг соревновательной части стало противостояние Ивана Меняйло и Дмитрия Жохова. Туляк с первого полёта занял лидирующую строчку, а представитель Подмосковья оказался в режиме догоняющего», - сообщили в федерации.

В битве двукратных чемпионов страны Дмитрий Жохов удержался на вершине, а отставание Ивана составило 126 очков.

Третье место, как и на Кубке России, завоевал рязанец Марк Стенин.

Всего аэронавты отлетали пять полётов и выполнили 15 заданий, включая виртуальные.

«Вклад Ивана Меняйло помог Московской области с большим отрывом одержать победу в командном зачете, в который также вошел результат Константина Козырева. Второе место у Псковской области (Максим Валуев, Евгений Кравченко), третье - у Рязанской области (Марк Стенин, Александр Маврин)», - добавили в федерации.

Чемпионат России по воздухоплавательному спорту организован при поддержке Российского спортивного фонда. В Великих Луках в эти дни проходит 30-я Международная встреча воздухоплавателей. Генеральный спонсор мероприятия - ПАО «Газпром». 

В пятницу запланирована концертная программа, посвященная закрытию 30-й Международной встречи воздухоплавателей. Начало в 17.00 в Великолукском драмтеатре. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

30-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках

Псковская область заняла второе место в 31-м чемпионате России по воздухоплаванию

Аэронавт из Калуги подарил великолукской библиотеке пилотку

Завершилась спортивная часть 30‑й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026