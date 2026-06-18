Псковская область заняла второе место в 31-м чемпионате России по воздухоплаванию

В Великих Луках завершились спортивные полёты 31-го чемпионата России по воздухоплаванию, сообщили в Федерации воздухоплавательного спорта России и поделились итогами соревнований.
Фото: Федерация воздухоплавательного спорта России / Мах
Два крайних полета были отменены.
В битве двукратных чемпионов страны Дмитрий Жохов удержался на вершине, а отставание Ивана составило 126 очков.
Третье место, как и на Кубке России, завоевал рязанец Марк Стенин.
Всего аэронавты отлетали пять полётов и выполнили 15 заданий, включая виртуальные.
Чемпионат России по воздухоплавательному спорту организован при поддержке Российского спортивного фонда. В Великих Луках в эти дни проходит 30-я Международная встреча воздухоплавателей. Генеральный спонсор мероприятия - ПАО «Газпром».
В пятницу запланирована концертная программа, посвященная закрытию 30-й Международной встречи воздухоплавателей. Начало в 17.00 в Великолукском драмтеатре.