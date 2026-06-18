Псковская область заняла второе место в 31-м чемпионате России по воздухоплаванию

В Великих Луках завершились спортивные полёты 31-го чемпионата России по воздухоплаванию, сообщили в Федерации воздухоплавательного спорта России и поделились итогами соревнований.

Фото: Федерация воздухоплавательного спорта России / Мах

Два крайних полета были отменены.

«Утром 18 июня результаты приобрели статус финальных, а значит, мы можем подводить итоги. Одной из главных интриг соревновательной части стало противостояние Ивана Меняйло и Дмитрия Жохова. Туляк с первого полёта занял лидирующую строчку, а представитель Подмосковья оказался в режиме догоняющего», - сообщили в федерации.

В битве двукратных чемпионов страны Дмитрий Жохов удержался на вершине, а отставание Ивана составило 126 очков.

Третье место, как и на Кубке России, завоевал рязанец Марк Стенин.

Всего аэронавты отлетали пять полётов и выполнили 15 заданий, включая виртуальные.

«Вклад Ивана Меняйло помог Московской области с большим отрывом одержать победу в командном зачете, в который также вошел результат Константина Козырева. Второе место у Псковской области (Максим Валуев, Евгений Кравченко), третье - у Рязанской области (Марк Стенин, Александр Маврин)», - добавили в федерации.

Чемпионат России по воздухоплавательному спорту организован при поддержке Российского спортивного фонда. В Великих Луках в эти дни проходит 30-я Международная встреча воздухоплавателей. Генеральный спонсор мероприятия - ПАО «Газпром».

В пятницу запланирована концертная программа, посвященная закрытию 30-й Международной встречи воздухоплавателей. Начало в 17.00 в Великолукском драмтеатре.