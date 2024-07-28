Спорт

Международный турнир Swimcup соберет в Пскове свыше 200 сильнейших пловцов

Более 200 участников выйдут на старт международного турнира по плаванию на открытой воде «Кубок чемпионов», который пройдет 10 августа в Пскове. Пловцы-любители и профессионалы из одиннадцати регионов страны соберутся у стен Псковского кремля, чтобы побороться за призовые места и первые строчки в турнирной таблице сезона Swimcup. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото предоставили в пресс-службе правительства Псковской области

Псков занимает особое место в календаре соревнований международной серии благодаря исторической значимости локации, удобству расположения старта и сильному составу участников, отмечают организаторы мероприятия. По их словам, сезон этого года на открытой воде стал одним из самых зрелищных за более чем 10 лет существования стартов Swimcup, и предстоящие заплывы будут решающими для определения лидеров в различных категориях.

«Мы рады, что вновь вернемся в прекрасный город Псков, чтобы определить сильнейших пловцов среди любителей и профессионалов. Многие участники наших заплывов с нетерпением ждут именно этот старт, чтобы посетить исторические места, сделать потрясающе красивые фотографии и, конечно, пообщаться с единомышленниками. Текущий сезон на открытой воде выдался особенно интересным по накалу соревновательного азарта. От старта в Пскове лично я жду новых рекордов и желаю участникам успехов на всех дистанциях, — прокомментировал предстоящий старт многократный чемпион мира по плаванию в личном и командном зачетах, организатор соревнований Евгений Безрученко. Он также поблагодарил за поддержку мероприятия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, региональные комитеты по спорту и по культуре.

Участники соревнований преодолеют дистанции «Ультра 5 км», «Классик 2,5 км» и «Лайт 1,7 км». Течение реки в месте старта можно охарактеризовать как умеренное, поэтому заплывы за среднюю и длинную дистанции пройдут сначала по течению до разворотных буев, а после разворота против течения на финиш. Заплыв на дистанцию 1 тысячу 700 метров пройдет против течения.

Мероприятие станет настоящим спортивным праздником, который завершится чествованием победителей и награждением всех финишеров, а также фотосессией. Медали для участников соревнований ежегодно разрабатываются по индивидуальному дизайну. Как и в прошлом году, все призеры Кубка чемпионов Псков получат специально изготовленные к старту перстни — на этот раз с изображением барса — символа отваги, храбрости и мужества, который расположен на псковском гербе.

Старты международной серии Swimcup проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Узнать более подобную информацию и оставить заявку на один из заплывов можно на официальном сайте серии Swimcup: Календарь стартов.