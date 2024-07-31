Спорт

Врачи и фармацевты сразятся в Пскове на волейбольной площадке

Соревнования по волейболу проведут среди работников организаций здравоохранения Псковской области. Участие могут принять все желающие независимо от возраста и опыта игры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

Соревнования решили провести для того, чтобы развить командный дух и укрепить связи между работниками здравоохранения. Важной задачей выдвигают совместное времяпрепровождение коллег вне рабочего процесса, а также привлечение работников к активному и здоровому образу жизни.

Участие примут смешанные команды (мужчины и женщины) из шести человек в двух возрастных категориях: первая группа - «Молодёжная» (до 35 лет), вторая группа - «Те, кому за» (35 лет и более). Точные дата, время и место соревнований пока не установлены, но уже сейчас можно подать заявку на участие в комментариях по ссылке.