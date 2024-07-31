Спорт

Более 60 мероприятий запланированы в Псковской области ко Дню физкультурника

Более 60 мероприятий запланированы в Псковской области ко Дню физкультурника, который отмечают 10 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

10 августа по всей России пройдёт День физкультурника - главный спортивный праздник страны. Его отмечают каждую вторую субботу августа. В этом году, в Год семьи, большой праздник физической культуры пройдет с акцентом на семейные ценности.

«Спорт вне возраста и настолько многообразен, что каждый может найти активность по душе. День физкультурника – это лишний повод напомнить о том, что спорт всегда рядом, на соседней улице или во дворе», - отметили в комитете.

Девиз праздника в этом году - «Спорт вокруг человека».