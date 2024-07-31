Автограф-сессию с самбистом проведут в Пскове на закрытии марафона «Сила России»

Псковичей приглашают на торжественное закрытие Всероссийского спортивного марафона сторонников «Единой России» «Сила России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.
Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»
На мероприятии будут подведены итоги марафона и награждены самые активные участники. Также для гостей будут организованы:
Дата: 9 августа (пятница). Время: 10:00. Место: город Псков, стадион «Машиностроитель».
«Увидимся на настоящем празднике спорта!» - добавили в реготделении.