Спорт

Автограф-сессию с самбистом проведут в Пскове на закрытии марафона «Сила России»

Псковичей приглашают на торжественное закрытие Всероссийского спортивного марафона сторонников «Единой России» «Сила России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

На мероприятии будут подведены итоги марафона и награждены самые активные участники. Также для гостей будут организованы:

показательные выступления от участников всех видов спорта, представленных в марафоне;

мастер-класс и автограф-сессия с чемпионом Русланом Гасымовым;

показательные выступления спортсменов.

Дата: 9 августа (пятница). Время: 10:00. Место: город Псков, стадион «Машиностроитель».

«Увидимся на настоящем празднике спорта!» - добавили в реготделении.