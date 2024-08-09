Спорт

Международный турнир по плаванию «Кубок чемпионов» состоялся в Пскове

Третий в истории Пскова турнир Swimcup прошел сегодня, 10 августа, заплыв провели на открытой воде, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

В международном турнире по плаванию «Кубок чемпионов» участвовали спортсмены-любители и профессионалы из Псковской, Ленинградской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Карелия и других регионов России. В программе — заплывы на дистанциях «Лайт», «Классик» и «Ультра»: 1,7, 2,5 и 5 километров соответственно.

Участники турнира стартовали под стенами Псковского кремля. Пловцы финишировали на центральном городском пляже возле Мирожского монастыря. Длинные дистанции пловцы проходили сначала по течению до разворотных буев, а после разворота — против течения на финиш. Дистанция 1,7 километров полностью прошли против течения.

Мероприятие завершилось чествованием победителей и награждением всех финишеров, а также фотосессией. Медали для участников соревнований ежегодно разрабатываются по индивидуальному дизайну. Как и в прошлом году, все призеры «Кубка чемпионов» получили специально изготовленные к старту перстни с изображением псковского барса — символом отваги, храбрости и мужества.

Старты международной серии «Swimcup» проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».