Блиц-турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд в Пскове перенесли. Об этом сообщили в группе «Псковский хоккей» социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»
«Блиц-турнир по хоккею, который должен был состояться 17 августа, по техническим причинам переносится на более поздний срок», - написали в сообществе «Псковский хоккей».
Также 12 августа в 18.30 в Ледовом дворце состоится предсезонное собрание представителей команд чемпионата области сезона-2024/2025. Собрание будет проходить с представителем областного спорткомитета.