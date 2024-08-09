Спорт

Блиц-турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд в Пскове перенесли

Блиц-турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд в Пскове перенесли. Об этом сообщили в группе «Псковский хоккей» социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»

«Блиц-турнир по хоккею, который должен был состояться 17 августа, по техническим причинам переносится на более поздний срок», - написали в сообществе «Псковский хоккей».

Смотрите также Блиц-турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд состоится в Пскове

Также 12 августа в 18.30 в Ледовом дворце состоится предсезонное собрание представителей команд чемпионата области сезона-2024/2025. Собрание будет проходить с представителем областного спорткомитета.