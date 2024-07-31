Блиц-турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд состоится в Пскове 17 августа. Об этом сообщили в группе «Псковский хоккей» социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»
В однодневном трёхчасовом турнире предварительно примут участие 6 команд. В двух подгруппах команды проведут по две игры. Затем по 2 сильнейших коллектива вступят в борьбу плей-офф (полуфинал, матч за 3-е место и финал).
Организатором соревнований выступает спортивная школа «Олимп».
По вопросам участия организаторы просят обращаться по телефону: 8-911-367-09-83, 59-00-63 – главный судья Александр Лебедев.
В заявке команды - не более 12 игроков (в том числе вратари). Предварительные заявки подаются по электронной почте: dss_pskov@mail.ru.