Спорт

Псковские спортсмены стали первыми в общекомандном зачете на Межрегиональном фестивале ВОИ СЗФО

Спортсмены Псковской области на Межрегиональном спортивном фестивале ВОИ (Всероссийского общества инвалидов) СЗФО завоевали 8 медалей. Псковская область впервые принимала масштабное мероприятие. Соревнования проходили на площадке стадиона «Машиностроитель». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковские спортсмены завоевали 4 золотые и 4 серебряные медали и по итогам заняли I место в общекомандном зачете.

В Пскове собрались спортсмены из девяти регионов СЗФО: Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Архангельской, Калининградской, Псковской областей, Республики Карелия и Республики Коми, а также из Санкт-Петербурга. Соревнования прошли по следующим видам спорта: дартс, настольные спортивные игры, пауэрлифтинг, настольный теннис, бочча, спортивное ориентирование, легкая атлетика, пулевая стрельба.