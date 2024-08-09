Спорт

День физкультурника отмечают в России сегодня

10 августа по всей России проходит День физкультурника – главный спортивный праздник страны. Спортсменов поздравил комитет по спорту Псковской области в своем Telegram-канале.

Источник: комитет по спорту Псковской области / Telegram-канал

«Поздравляем спортсменов, тренеров, специалистов сферы и всех любителей физической культуры и спорта с праздником – Днем физкультурника! Желаем всем крепкого здоровья, веры в себя, новых побед и достижений!», – отметили в комитете.

Праздник отмечают каждую вторую субботу августа. В этом году, в Год семьи, большой праздник физической культуры пройдет с акцентом на семейные ценности. Девиз 2024 года – «Спорт вокруг человека».

«Спорт вне возраста и настолько многообразен, что каждый может найти активность по душе. День физкультурника – это лишний повод напомнить о том, что спорт всегда рядом, на соседней улице или во дворе», – дополнили в комитете.

Напомним, более 60 мероприятий проходят в Псковской области в честь Дню физкультурника.