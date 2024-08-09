Спорт

Команда Псковского воркаут-движения провела открытый мастер-класс в Пскове

Команда Псковского воркаут-движения провела мастер-класс для молодежи города Пскова сегодня, 10 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Фото: Street Workout Pskov / «ВКонтакте»

Организаторы провели разминку, продемонстрировали элементы и базовые упражнения на турнике, брусьях, шведской стенке, рукоходе и земле. После выступления все желающие смогли попробовать выучить элементы «подтягивание на турнике», «выходы на одну руку», «выходы на две руки», «санжировка», «топорик», «стойка на руках».

«Мы верим, что с каждым таким мероприятием помогаем ребятам развиваться всесторонне и прививаем им интерес и любовь к занятиям на спортивной площадке, так как воркаут-тренировки направлены на укрепление организма, повышение общей физической подготовки и как следствие оздоровления молодежи, нашей крепкой опоры и надежды России!» – отметил Виталий Дидыч.

Мастер-класс состоялся в рамках празднования Дня физкультурника.