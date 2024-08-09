Спорт

Праздник спорта прошел в Невеле в честь Дня физкультурника

Спортивный праздник прошел на невельском стадионе в честь Дня физкультурника сегодня, 10 августа. Об это глава Невельского района Олег Майоров сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram-канал

«Нам есть чем гордиться. У нас есть большие достижения. А появились они во многом благодаря тому, что наша спортивная молодежь приняла эстафету от наших ветеранов. И мы гордимся каждой победой, за которой стоит ежедневная работа над собой и огромный тренерский труд!», — отметил глава района.

В мероприятии приняли участие спортсмены, тренеры, болельщики, семьи с детьми и другие активные горожане.

«Огромные слова благодарности нашему педагогическому, тренерскому составу, нашим общественникам. Без вашей активной, плотной работы не было бы в районе таких ярких спортивных достижений! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, отличной спортивной формы, удачных стартов и новых побед!», — заключил Олег Майоров.