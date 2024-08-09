Спорт

Рекордное количество человек приняли участие в старте псковского бегового движения «5 вёрст»

113-й старт псковского бегового движения «5 вёрст» на набережной реки Великой, посвящённый Дню физкультурника состоялся 10 августа, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: псковское беговое сообщество «5 верст»

В этот раз в мероприятии приняло участие рекордное количество человек. Число финишеров составило 151.

«Благодаря творческому потенциалу участников наши разминки проходят интересно, разнообразно и познавательно! Анатолий Соловьев с товарищем-баянистом Андреем под завораживающие звуки баяна провёл ритмичную разминку, в которой гармонично использовал движения из русского народного танца (танец "Трепак") с притоптыванием и прихлопыванием, а также показал мастер-класс по присядке!» - рассказали организаторы.

Разминку продолжила Леся Мамедова. Дыхательные упражнения, разминка рук и ног, упражнения на баланс окончательно подготовили мышцы наших участников к преодолению дистанции.



Перед стартом несколько торжественных объявлений:

поздравили с 50-м волонтёрством нашего преданного участника и помощника Игоря Яшкина и вручили ему клубную футболку;

отметили 50-й финиш Вадима Михайлова и 25-й Никиты Андреева;

поздравили молодожёнов с 22-й годовщиной совместной счастливой жизни.

Также к забегу присоединилось 33 новых участника: Александр Безрученко, Евгения Михайлова, Антон Осипов, Юлия Бушуева, Настя Нечаева, Кристина Краснова, Иван Новиков, Елена Лажских, Алексей и София Туголуковы, Роман Жмерик, Ярослав Кононенко, Светлана Котова, Есения Прохорова, Вероника Зарецкая, Александра Наумова, Ульяна Козловская, Ольга Горбань, Наталья Быкова, Анна Ефимова, Яна и Тимофей Тумановы, Наталья Кремер, Анна Данилова, Артём Зубарев, Марина Матвеева, Маргарита Баженова, Анастасия Иванова, Матвей и Иван Федуловы, Ирина Волкова, Анна Сейц, Людмила Бондарь.

«Друзья, снова ждём на наших стартах! Субботу вы начали абсолютно правильно! А ещё - нам очень хочется прочитать про ваши эмоции: делитесь в комментариях! И снова за нашими рекордами стоят конкретные люди! Спасибо! Уверены, что впереди ещё много интересных стартов и новых участников!» - отметили организаторы.

Волонтёрами этого старта стали: Илья Межуев, Людмила Кочкина, Анна Разживина, Майя Судницына, Константин Красильников, Павел Межуев, Анна Кондратьева, Вероника Компаниец, Алексей Иванов, Артём Дровалев, Анастасия Сверчкова, Диана Радионова, Илья Самойлов, Марго Компаниец, Елизавета Ильина, Илья Мирный, Владимир Компаниец, Кира Гасанова, Яна Михайлова, Ирина Сверчкова, Олеся Мамедова, Анатолий Соловьев, Никита Андреев, Андрей Матченя, Игорь Яшкин.

Отчет составил Илья Самойлов.