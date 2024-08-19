Спорт

Сотрудники Арбитражного суда Псковской области стали победителями соревнований по настольному теннису

Соревнования по настольному теннису среди судей и работников аппаратов судов Псковской области прошли сегодня, 23 августа. Победителями турнира в двух категориях стали сотрудники Арбитражного суда Псковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Арбитражного суда Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Арбитражного суда Псковской области

Соревнования были посвящены 80-летию со дня образования Псковского областного суда. Совет судей Псковской области уже не в первый раз проводит этот турнир. На торжественном открытии с приветственным словом к спортсменам обратился председатель Совета судей Псковской области И.М. Панов и председатель Псковского областного суда О.В. Лазарев, пожелав участникам турнира удачи и хорошей игры.

От Арбитражного суда Псковской области участие в соревнованиях приняли судьи: В.А. Орлов и А.А. Цыганов, а также работники аппарата суда: А.Н. Кустов - начальник отдела информатизации и связи, А.Ф. Тимаев - руководитель секретариата председателя суда, О.А. Цыганкова – помощник судьи, В.Н. Никитин - водитель.

Первые места в своих категориях заняли начальник отдела информатизации и связи А.Н. Кустов и помощник судьи О.А. Цыганкова.

По результатам соревнований участникам, занявшим призовые места, были вручены дипломы и кубки.