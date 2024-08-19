Умер старший тренер псковского клуба единоборств «Спортивное единство» Вячеслав Елькин

Ушел из жизни старший тренер клуба единоборств «Спортивное единство» Вячеслав Елькин, ему было 75 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Клуб единоборств "Спортивное единство"».
Фото: АНО «Клуб единоборств "Спортивное единство"»
Вячеслав Елькин родился 16 февраля 1949 года в городе Дубно Ровенской области. Он посвятил тренерской деятельности 39 лет своей жизни, из них 24 года на территории Псковской области:
1985 – 1995 гг. – Мурманская область, город Киров, тренер по дзюдо и самбо.
1995 – 2000 гг. – Северная Осетия, город Владикавказ, тренер по вольной борьбе.
2000 - 2005 гг. – город Псков, спортивная школа «Бригантина», тренер по дзюдо.
2006 – 2019 гг. – город Псков, ПРО ОГО ВФСО «Динамо», тренер по дзюдо и самбо.
2019 – 2024 гг. - город Псков, АНО «Клуб единоборств «Спортивное единство».
1 сентября 2019 года при непосредственном участии Вячеслава Елькина в городе Пскове был открыт клуб единоборств «Спортивное единство. Вячеслав Елькин до последнего дня проводил тренировки.
За последние годы тренерской деятельности Вячеслав Елькин был награжден как «Тренер года» в 2021, 2022 и 2023 году на региональном спортивном мероприятии «Бал чемпионов» за высокие спортивные результаты его воспитанников (всероссийские соревнования по дзюдо и самбо, первенства России по дзюдо и самбо).
29 декабря 2023 года Вячеслав Елькин был удостоен высшей правительственной награды «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области».
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Вячеславе Николаевиче навсегда останется в сердцах его спортсменов, родителей и всех тех, кто шел с ним по нелегкому спортивному пути!» - добавили в клубе единоборств.
О месте и времени прощания сообщат дополнительно.