Спорт

Псковичи завоевали «золото» на турнире по боксу в Калужской области

Псковские боксеры приняли участие в «X открытом турнире по боксу в честь князя Владимира Храброго и Дня города Боровска», который проходил в Калужской области с 23 по 25 августа. Об это Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Северо-Западного федерального округа по боксу Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: Олег Лаптев

В соревнованиях сражались более 100 спортсменов из разных городов России, в том числе из Пскова, Локни, Москвы, Калуги, Тулы, Смоленска и Курска. Псковскую область представляли воспитанники центра детского образования поселка Локня и спортивной школы «Олимп» города Пскова.

По итогам турнира псковские боксеры завоевали две золотые медали: Увайс Цимгигов (Локня «ЦДО») и Максим Свереда (Псков, «СШ «Олимп»).

Еще один псковский спортсмен - Омар Кулаев из «ЦДО» Локни - уступил в упорном бою более опытному сопернику из города Чехов.