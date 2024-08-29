Спорт

Псковские паркурщики отметили 80-летие региона зрелищными соревнованиями

В рамках празднования 80-летия Псковской области 29 августа в Финском парке проходят показательно-товарищеские соревнования по паркуру, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Организаторами соревнований выступил центр любительского спорта и активного досуга «Ирбис» при поддержке комитета по спорту Псковской области.

«Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в популяризацию паркура в нашем регионе. Эти соревнования — отличный повод показать псковичам и гостям города, насколько увлекательным и зрелищным может быть этот вид спорта», - рассказал руководитель паркур-движения Илья Липунов.

В забегах участвовали несколько категорий детей: от 5 до 7 лет, от 7 до 10 лет и 10 лет и старше.

Изначально участникам предложи проявить свои силы в забеге на скорость (спидран), после чего уже продвинутые мастера показали свои навыки в акробатике.