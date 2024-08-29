Спорт

Зал для занятий самбо открыли в усвятской школе

Зал для занятий самбо открыли в Усвятской средней общеобразовательной школе в рамках партпроекта «Zа самбо». Об этом депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Козловский в соцсети «ВКонтакте»

«В рамках партпроекта "Zа самбо" в усвятской школе вместе с региональным координатором проекта Владимиром Владимировым открыли зал для занятий самбо. Передали борцовский ковер и самбовки», - рассказал Александр Козловский.

Занятия для ребят будет проводить молодой тренер из Великих Лук Семен Золотько.

«Оборудование зала для самбо в Усвятах стало продолжением работы по популяризации этого вида спорта в Псковской области. Ранее ее мы проводили по федеральному проекту "Самбо — в школу": за несколько лет открыли более 35 залов, преимущественно в сельской местности, по всему региону», - добавил депутат.