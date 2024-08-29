Спорт

Забег на 100 км стартует 7 сентября в Изборске

Трейловый забег Truvor Ultra Trail стартует в Изборске 7 сентября, сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Забег стартует в парке активного отдыха «Мальская долина» и будет проводиться на различные дистанции: 1, 10, 25, 50 и 100 километров. Старты будут даны в разное время:

6:00 - старт на 100 км,

9:00 - старт на 50 км,

10:30 - старт на 1 км,

11:00 - старт на 10 км,

11:15 - старт на 25 км.

Перед началом мероприятия участникам будут выдаваться стартовые пакеты: 6 сентября с 18:00 до 20:00 их можно получить на поляне у Ольгинской часовни в Пскове по адресу: улица Пароменская, 4а, а 7 сентября с 5:00 до 10:00 на территории стартового городка в Мальской долине.

Трансфер из Пскова в Изборско-Мальскую долину будет организован 7 сентября в 9.00 от улица Пароменской, 4 (гостиница «Ольгинская»). Регистрация участников уже завершилась.