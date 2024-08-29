Спорт

Открыта регистрация на чемпионаты Пскова по быстрым шахматам и блицу

Шахматистов приглашают к участию в чемпионатах Пскова по быстрым шахматам и блицу. Соревнования традиционно проводятся АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим» при поддержке комитета по спорту и делам молодежи администрации города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Даты: 13-15 сентября. Соревнования пройдут по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 38.

«Участники турнира смогут продемонстрировать свои навыки, пообщаться с единомышленниками и, конечно же, побороться за разряды!» - рассказали организаторы.

Поскольку количество мест ограничено, регистрироваться лучше заранее (по qr-коду или ссылке в комментариях).