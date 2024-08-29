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Спорт

Фестиваль ГТО для госслужащих пройдет в Псковской области

06.09.2024 19:40|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов региона и местного самоуправления пройдет 27 сентября в Дедовичском районе. Мероприятие посвящено 10-летию ГТО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Изображение: ВФСК ГТО по Псковской области

К участию в фестивале допускаются служащие в возрасте от 25 до 59 лет.

Все участники команд должны быть зарегистрированы на сайте gto.ru.

Соревнования пройдут в разных возрастных категориях: 9 ступень (25–29 лет), 10 ступень (30–34 года), 11 ступень (35–39 лет), 12 ступень (40–44 года), 13 ступень (45–49 лет), 14 ступень (50–54 года), 15 ступень (55–59 лет).

Тестирования участников состоятся по нескольким дисциплинам:

— наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (все ступени — мужчины и женщины);
— подтягивание из виса на высокой перекладине (все ступени — мужчины), альтернатива — рывок гири 16 кг;
— сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (все ступени — женщины);
— поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту (все ступени — мужчины и женщины);
— бег 3 км (9–11 ступени — мужчины);
— бег 2 км (12–15 ступени — мужчины, все ступени — женщины).

Заявки на участие в фестивале принимаются до 18 сентября.

С формой заявки и другими документами, а также техникой выполнения упражнений можно ознакомиться в положении о проведении фестиваля.

Напомним, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Теги: #гто
Источник: Псковская Лента Новостей
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