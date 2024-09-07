Спорт

Единоборства стали самыми популярными видами спорта у детей в РФ - исследование

Более половины российских школьников занимаются в спортивных секциях, самыми популярными у детей оказались занятия единоборствами. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Сберстрахование» и медиахолдинга Rambler&Co.

Изображение от mdjaff на Freepik

«В спортивные секции ходят 54% школьников. Самыми популярными оказались занятия единоборствами (карате, дзюдо, тхэквондо и так далее): 27% родителей рассказали, что их дети посещают такие секции. На втором месте - игровые виды спорта: футбол, хоккей, теннис и другие (23%)», - говорится в исследовании.

Отмечается, что в пятерку популярных секций вошли плавание (16%), танцы и хореография (11%) и гимнастика (8%). 1% опрошенных родителей рассказали, что их ребенок занимается киберспортом, пишет ТАСС.

Порядка 47% посещающих секции детей тренируются 3-4 раза в неделю, 17% - еще чаще. Треть школьников (36%) уделяют время спортивным занятиям 1-2 раза в неделю. Основными причинами отдать ребенка в спорт респонденты указали пользу для здоровья (33%), проявленный интерес самих детей (30%), развитие самодисциплины (22%). 11% опрошенных отдали детей в спорт, чтобы занять их свободное время, 3% - ради достижения высоких результатов, 1% - по советам врачей.

Согласно результатам исследования, почти половина родителей (47%) тратят на секции ребенка до 5 тыс. рублей в месяц, пятая часть (21%) - от 5 до 10 тысяч рублей, 15% респондентов рассказали, что занятия их детей бесплатные. От 10 до 20 тысяч рублей тратят на спорт детей 9% родителей, еще 9% тратят на это более 20 тысяч рублей.

Опрос был проведен среди 27 тысяч интернет-пользователей.