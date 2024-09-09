Спорт

«Псков» и «Тосно» поборются за «бронзу» чемпионата СЗФО по футболу

В среду, 11 сентября, состоится предпоследняя, двенадцатая игровая неделя чемпионата Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд. «Псков» и «Тосно» заочно поборются за бронзовые медали. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Псковичам осталось провести в этом сезоне заключительный матч, который пройдет в Коряжме. К гостевой встрече подопечные Игоря Васильева подходят на фоне двух поражений. «Химик», напротив, находится на эмоциональном подъеме, дважды подряд обыграв дома «Новград», рассказали в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Стартовый свисток на стадионе «Труд» прозвучит в 14:00.