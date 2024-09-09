Для псковичей стали доступны три новые спортплощадки

Последняя из трех спортивных площадок в Пскове, которые появились в этом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», прошла приемку. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
Теперь все три уличных комплекса доступны для активных жителей:
«К сожалению, из-за ограниченного бюджета резиновое покрытие на двух из трех площадок не вошло в контракт. Прорабатываем возможность его устройства, чтобы занятия проходили более комфортно и безопасно», - добавил глава города.
Все три спортивные локации выбирали псковичи с помощью ежегодного рейтингового голосования. Это яркий пример того, как инициативность и активность горожан влияют на жизнь микрорайона, заметил глава Пскова.