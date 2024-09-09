Спорт

Для псковичей стали доступны три новые спортплощадки

Последняя из трех спортивных площадок в Пскове, которые появились в этом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», прошла приемку. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Теперь все три уличных комплекса доступны для активных жителей:

между домами Сиреневый бульвар, 11, 13, 17 и Звёздная, 12, 14, 16;

во дворе домов Алтаева, 11 и Инженерная, 62-62а;

между детским садом №28 и Технической, 8.

«К сожалению, из-за ограниченного бюджета резиновое покрытие на двух из трех площадок не вошло в контракт. Прорабатываем возможность его устройства, чтобы занятия проходили более комфортно и безопасно», - добавил глава города.

Все три спортивные локации выбирали псковичи с помощью ежегодного рейтингового голосования. Это яркий пример того, как инициативность и активность горожан влияют на жизнь микрорайона, заметил глава Пскова.