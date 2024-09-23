Спорт

«Фан-ран» организуют в Пскове перед проведением полумарафона

Ежегодный «Псковский полумарафон» стартует в воскресенье, 29 сентября. Перед основным забегом, в субботу, 28 сентября, состоится «фан-ран». Об этом сообщается в группе бегового движения «5 вёрст Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «5 вёрст Псков» в соцсети «ВКонтакте»

«Движение "5 вёрст" всегда поддерживает беговые события в регионе! Именно поэтому в субботу у нас будет "фан-ран" – мы приветствуем участников предстоящего забега! Приходите в футболках разных лет проведения старта, приносите медали, а "5 вёрст" будут отличной разминкой и настройкой на предстоящее спортивное воскресенье!» - призывают активисты движения.

В воскресенье на месте старта будет организована точка поддержки, в которой можно поддержать участвующих в забеге.

«Там можно шуметь, кричать, петь и танцевать! И если вы не участвуете в соревнованиях как бегун, то, будучи болельщиком на точке поддержки, вы сами надолго зарядитесь энергией!» - отмечают организаторы.

Точка поддержки будет находиться в воскресенье на пересечении улиц Свердлова и Советской с 12:00 до 15:00. В субботу старт «фан-рана» в 9.00.

Ранее сообщалось, что несколько улиц в Пскове закроют для движения транспорта для проведения соревнований по бегу «Псковский полумарафон-2024» в воскресенье, 29 сентября.