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Спорт

«Железные люди»: Президент псковской федерации атлетизма Игорь Цветков о своем пути в мире силового спорта. ВИДЕО

30.09.2024 16:42|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 сентября. 

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву пришел президент Федерации тяжелой атлетики Псковской области, директор спортивного клуба «Пауэр», тренер Игорь Цветков. Как он пришел в мир силового спорта и бодибилдинг? Как ему удавалось находить средства на проведение спортивных событий, кубков и организацию выездов спортсменов? Об этом и многом другом - в видеоверсии программы «Железные люди».

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Теги: #железные люди
Источник: Псковская Лента Новостей
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