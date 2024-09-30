Спорт

Турнир по волейболу, посвященный Дню учителя и Году семьи пройдет в Себеже

В воскресенье, 6 октября, в спортзале поселка Сосновый Бор Себежского района состоится Открытый турнир по волейболу, посвященный Дню учителя и Году семьи. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН сообщил педагог Себежского детско-юношеского клуба физической подготовки, тренер волейбольной команды города Себежа Александр Шаров.

В соревнованиях примут участие восемь команд в двух возрастных категориях: 2010-2011 года рождения и 2012 и младше.

В турнире сыграют три команды из Пскова, две команды из белорусского Шумилина, а также команды из Пустошки и Себежа.

Официальная часть турнира, включающая построение команд и исполнение гимнов России и Белоруссии, начнется в 11:00.

Соревнования проводятся при поддержке предприятия «Себеж-Ресурс», которое предоставило награды и помогло в подготовке мероприятия.