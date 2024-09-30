Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о спортивный феномен Великих Лук

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В последние годы мы наблюдаем успехи Великих Лук в развитии спорта, можно ли назвать город спортивной столицей регина, в чем его феномен и почему небольшой город выигрывает конкуренцию у более крупных центров, - об этом и многом другом расскажет руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область», общественный деятель Владимир Владимиров.

Смотрите видеотрансляцию на YouTube-канале ПЛН-ТВ и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте». Ведущий - Александр Савенко.