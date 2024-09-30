Спорт

«Беседка»: Спортивный феномен Великих Лук. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 октября.

В последние годы мы наблюдаем успехи Великих Лук в развитии спорта. Можно ли назвать город спортивной столицей региона, в чем его феномен и почему небольшой город выигрывает конкуренцию у более крупных центров? Об этом и многом другом рассказал руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область», общественный деятель, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Zа самбо» Владимир Владимиров.

Ведущий - Александр Савенко.