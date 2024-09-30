Спорт

Псковский теннисист занял 3 место на «Кубке Нордман»

В субботу состоялся открытый турнир по настольному теннису «Кубок Нордман», участие в котором приняли 70 спортсменов из разных городов России, в том числе из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Об этом руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

По результатам чемпионата победные места распределились таким образом:

Общий разряд

Иван Кондратьев (Санкт-Петербург, Nordman), Данила Чирков (Санкт-Петербург), Вадим Барышников (Псков, Nordman), Илья Вульфсон (Санкт-Петербург, Nordman), Роман Кибко (Санкт-Петербург, Nordman), Рустам Рузиев (Псков, Nordman).

Женский разряд

Станислава Трофимова (Санкт-Петербург), Полина Рятина (Пестово), Анастасия Ильина (Псков, Nordman).

Парный разряд

Вадим Барышников, Илья Вульфсон (Nordman), Иван Кондратьев, Роман Кибко (Nordman), Егор Ананьев, Данила Чирков (Санкт-Петербург).

«По итогам этого турнира члены нашего клуба выступили достаточно неплохо: в личном разряде Вадим Барышников занял третье место, а Рузиев Рустам стал шестым. Это хороший результат, учитывая сильный состав соперников. Не зря Рустам включен в команду Nordman перед тем, как наш клуб впервые будет играть в клубном чемпионате страны», - отметил Юрий Сорокин.

Первый тур состоится 1 ноября в Москве. Состав команды уже сформирован и выглядит следующим образом:

Виталий Кривоногов,

Даниил Федоров,

Иван Кондратьев,

Роман Кибко,

Вадим Барышников,

Рустам Рузиев.

Тренер команды - двукратный чемпион Российской Федерации Вячеслав Буров.

«Будем стараться выиграть в Лиге А, чтобы в следующем году войти в Супер-Лигу страны. Желаем всем нашим спортсменам удачи и успешных игр!» - заключил Юрий Сорокин.