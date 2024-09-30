Псковские приставы выступили в финале чемпионата по служебному биатлону в Ленобласти

В Ленинградской области прошел финальный этап чемпионата Федеральной службы судебных приставов России по служебному биатлону. В соревнованиях приняли участие приставы из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ФССП РФ по региону.
Фото: УФССП России по Псковской области
Участники соревнований продемонстрировали высокую точность при стрельбе, отметили в ведомстве.
«В этом виде спорта важны не только физические данные, но и умение сосредоточиться, быстро реагировать на изменения ситуации и оставаться спокойным», - добавили приставы.