Соревнования по Dota 2, «Миру танков» и «Тетрису» пройдут в Псковской области

Открыта регистрация на региональный этап соревнований по компьютерному спорту среди команд общеобразовательных организаций «Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.
Участники могут выступать только за своё учебное заведение и участвовать только в одном виде программы (полные правила - здесь).
Чтобы принять участие в турнире, необходимо выполнить несколько шагов:
Возраст участников 14+.
Необходимо зарегистрироваться до 21:00 24 октября.
По вопросам можно обратиться в группу «Федерация компьютерного спорта Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Призовой фонд турнира составит 1 миллион рублей. Победителем станет сборная, набравшая наибольшее количество баллов за пять видов программ на финальном этапе.
Организаторами регионального этапа соревнований являются: комитет по спорту Псковской области, Псковская региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта».