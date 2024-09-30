Спорт

Соревнования по Dota 2, «Миру танков» и «Тетрису» пройдут в Псковской области

Открыта регистрация на региональный этап соревнований по компьютерному спорту среди команд общеобразовательных организаций «Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Участники могут выступать только за своё учебное заведение и участвовать только в одном виде программы (полные правила - здесь).

Чтобы принять участие в турнире, необходимо выполнить несколько шагов:

Собрать сборную своей школы по следующим дисциплинам: команда по Dota 2, игрок по дисциплине «Мир танков» («Стальной охотник»), игрок по электронным шахматам, игрок по «Тетрису», игрок по поиску в Интернете на время; Зарегистрироваться по ссылке.

Возраст участников 14+.

Необходимо зарегистрироваться до 21:00 24 октября.

По вопросам можно обратиться в группу «Федерация компьютерного спорта Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Призовой фонд турнира составит 1 миллион рублей. Победителем станет сборная, набравшая наибольшее количество баллов за пять видов программ на финальном этапе.

Организаторами регионального этапа соревнований являются: комитет по спорту Псковской области, Псковская региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта».