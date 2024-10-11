В Пскове прошел 122-ой забег «5 верст»

В Пскове прошел 122-ой еженедельный забег «5 верст». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы забега.
Фото: «5 верст»
Среди прочих результатов забега, можно отметить:
- 110 финишеров: 9 из них впервые пришли на 5 вёрст.
- 11 личных рекордов;
- 3 гостя из других локаций: Ирина и Кирилл Уховы из Балашихи и Екатерина Емельянова. «Надеемся, наша трасса оставила у вас самые приятные впечатления», - выразили надежду организаторы.
Также поздравили некоторых спортсменов с вступлением в клубы:
- Алёна Семенова – клуб 10 финишей,
- Александр Волнягин, Роман Алексеев – клуб 25 финишей
- Александр Будников - клуб 50 финишей.