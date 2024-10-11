Спорт

Команда «Звезда» в Пскове одержала победу в первой игре НХЛ 50+

Команда «Звезда» одержала победу в первой игре регионального чемпионата Ночной хоккейной лиги 50+. Об этом сообщили в сообществе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»

В первом туре сразились команды «Плесков» и «Звезда». Игра состоялась 12 октября, и команда «Звезда» одержала победу со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

В этом сезоне в Псковской области сыграют 14 команд в двух дивизионах «Любитель 40+» и «Любитель 50+», отметили в федерации хоккея.

Состав дивизиона «Любитель 40+»: «Аванта-Псков», «Красный город», «Евро-Керамика», «Чайка (Великие Луки), «Родина», «Гвардия» и «Барсы». Состав дивизиона «Любитель 50+»: «Плесков», «Беркут», «Звезда», «Родина 50+», «Гвардия ВДВ», «Красногородск» и «Красное Знамя» (Великие Луки).