Спорт

Псковичи завоевали четыре медали на Кубке России по спортивному ориентированию среди инвалидов

Кубок России по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завершился 14 октября на территории Псковской области. Псковские спортсмены завоевали четыре медали. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из восьми регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, Краснодарский край, Карелия, Нижегородская область, Псковская область, Приморский край).

Псковские спортсмены показали отличные результаты, завоевав четыре медали: