Спорт

Кубок области по практической стрельбе пройдет на псковском стадионе «Машиностроитель»

Кубок Псковской области по практической стрельбе пройдет на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 19 и 20 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Федерации практической стрельбы Псковской области Валерий Емцев.

19 октября пройдет прематч. Основной этап соревнований состоится 20 октября.

«Упражнения подобраны таким образом, чтобы проверить навыки участников в стрельбе с разных положений: сидя, стоя, лежа, в движении», - рассказал Валерий Емцев.

Сейчас на соревнования зарегистрировались 60 участников. По итогам соревнований те, кто выполнит все нормативы, получат спортивные разряды, а также небольшие сувениры.

Кубок будет проходить на легкоатлетическом манеже стадиона «Машиностроитель». Вход для зрителей свободный.