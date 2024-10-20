Спорт

Великолукские студенты приняли участие в дебатах о спорте

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта приняли участие в мероприятии «Олимпийский ринг: дебаты о спорте и не только», который прошёл в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края сегодня, 23 октября. Об этом сообщил музей спорта Псковского края в своём сообществе ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Музей спорта Псковского края

В дебатах участвовали студенты первого и второго курсов, обучающиеся по направлениям Сервис и Педагогическое образование. Мероприятие было направлено на развитие навыков публичных выступлений, аргументации и критического мышления, а также распространение культуры дебатов и обсуждение актуальных вопросов, связанных со спортом и олимпийским движением.

Всего в конкурсе приняли участие четыре команды. Первое место заняла необычная команда «Без названия» (Плотникова Екатерина, Александров Иван, Ходоренко Ирис). Второе место между собой поделили сразу две команды:

«Спортивная братва» (Трусова Кристина, Селезнева Валерия, Качанова Екатерина);

«Молочный завод» (Поздняков Михаил, Азаров Игорь, смирнов Максим).

Третье место заняла команда «Огурчики» (Корелова Ульяна, Чулина Аполлинария, Федотова Елизавета).

Всех участников дебатов наградили грамотами музея спорта и олимпийского движения Псковского края.