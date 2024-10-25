Спорт

Всероссийские соревнования «Надежды России» пройдут в Великих Луках

Всероссийские соревнования «Надежды России» состоятся в великолукском спортивном комплексе «Стрелец» с 21 по 27 ноября. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.

«Уже началась подготовка к всероссийским соревнованиям "Надежды России", которые вновь будут проводиться в спортивном комплексе "Стрелец". В этом году значимые соревнования пройдут с 21 по 27 ноября», - сказал глава города.

Николай Козловский отметил, что шесть тренеров-преподавателей по стрельбе из лука, четыре из которых имеют высшую категорию, работают в Великих Луках.

«Благодаря их таланту и профессиональному мастерству великолукские лучники постоянно пополняют спортивную копилку города наградами высшей пробы. Отдельного внимания заслуживает весомый вклад заслуженного тренера России Виталия Николаевича Андреева в победу паралимпийской чемпионки Маргариты Сидоренко, завоевавшей золотую медаль паралимпийских игр в Токио. За последний год великолукским спортсменам-лучникам присвоены два звания кандидатов в мастера спорта, два мастера спорта, один мастер спорта международного класса. Кроме того, пять человек стали кандидатами в сборную команду России по стрельбе из лука», - рассказал глава Великих Лук.

В сентябре великолукские лучники достойно представили Псковскую область на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука «Кубок генерального прокурора России» и первенстве России. Соревнования проходили в Краснодарском крае. Участие в них приняли более пятисот спортсменов из сорока семи регионов страны. «Хочу пожелать нашим лучникам и тренерскому составу дальнейших успехов в профессиональной деятельности и новых ярких побед», - подытожил Николай Козловский.