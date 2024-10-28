Спорт

В Пскове пройдет первенство области по легкой атлетике среди профильных учреждений

В Пскове состоится первенство Псковской области по легкой атлетике среди команд учреждений дополнительного образования спортивной направленности с 29 по 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 29 ноября, а для участников из удаленных районов предусмотрен день приезда 28 ноября.

Главный судья мероприятия — Анна Шкробинец из Пскова, а главный секретарь — Алена Богданова из Великих Лук. Обеспечение безопасности участников и зрителей будет осуществляться в соответствии с действующими правилами.

Спортсмены, учащиеся в учреждениях дополнительного образования, могут участвовать в возрастных группах: старший юношеский (2007-2008 годов рождения), младший юношеский (2009-2010 годов рождения) и подростковый (2011-2012 годов рождения). Команды из Пскова и Великих Лук могут заявить по 15 человек в старшем и младшем возрасте и 8 в подростковом, а команды из районов — 10 и 5 соответственно.

Программа соревнований включает множество дисциплин, таких как бег на 60 метров, прыжки в длину и высоту, толкание ядра и другие.

Команды будут оцениваться по итогам личных выступлений и в зависимости от занятых мест накапливать очки. Победители в командном зачете получат кубки и грамоты, а призеры личного первенства — медали и дипломы.

Для участия необходимо предоставить именные заявки, заверенные врачом, а также паспорта и медицинские полисы участников.