Спорт

Псковский хирург и спортсмен рассказал, как всё успевать

Строгое следование хорошо выстроенному плану позволяет успевать достигать успехов в различных областях и саморазвиваться. Об этом рассказал псковский сердечно-сосудистый хирург, кроссфитер, гонщик с препятствиями, морж и шахматист Виктор Алексеев в эфире радио ПЛН FM (102.6) в программе «Железные люди».

«Я годами к этому шел и только в последние несколько лет понял, что работает только ведение собственного плана на полтора-два месяца вперед. Глобальные цели расписываются на год, полтора вперед, а мелкие рабочие цели: тренировки, работы, встречи, бизнес-встречи, предпринимательство, интеллектуальные тренировки - расписываются в порядке строго плана» , - рассказал Виктор Алексеев.

План должен быть регламентирован по времени, и все действия выполняются только в соответствии с ним. Спортсмен подчеркнул, что не допускает никаких поблажек для себя и строго идет по составленному плану.

«План на грядущий день пишется мною ежедневно, а раз в неделю пишется на неделю вперед, а раз в месяц пишется на месяц вперед, соответственно, раз в год пишется на полтора года вперед», - заключил Виктор Алексеев.