Спорт

Псковский спортсмен и хирург Виктор Алексеев: Я не верю в мотивацию

Различие между желанием и необходимостью раскрыл псковский сердечно-сосудистый хирург, кроссфитер, гонщик с препятствиями, морж и шахматист Виктор Алексеев в эфире радио ПЛН FM (102.6) в программе «Железные люди».

«Я не верю в мотивацию. Как можно не хотеть делать ту задачу, которую ты себе поставил? Существует хорошее выражение "Есть желание, а есть необходимость". Желание - это "хочухи". Перед тем как что-то сделать, нужно сто раз подумать: это необходимость или желание? Если это желание, которое не ведет тебя к конечной цели, ты можешь им сейчас пренебречь? Сначала нужно сделать необходимое, а потом то, что я хочу», - сказал Виктор Алексеев.

Гость студии отметил, что лишь умение контролировать свое «хочу» приводит к результату. Импульсы внезапного желания приносят организму короткое удовольствие или короткий дофамин. А выполнение необходимостей приводят к длинному дофамину.

Спортсмен заключил, что необходимо проанализировать ситуацию и решить, является ваша идея «хотелкой» или необходимостью. В первом случае лучше ничего не предпринимать, а во втором - поставить себе задачу на выполнение.