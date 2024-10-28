Псковский спортсмен и хирург Виктор Алексеев: Я не верю в мотивацию

Различие между желанием и необходимостью раскрыл псковский сердечно-сосудистый хирург, кроссфитер, гонщик с препятствиями, морж и шахматист Виктор Алексеев в эфире радио ПЛН FM (102.6) в программе «Железные люди».
Гость студии отметил, что лишь умение контролировать свое «хочу» приводит к результату. Импульсы внезапного желания приносят организму короткое удовольствие или короткий дофамин. А выполнение необходимостей приводят к длинному дофамину.
Спортсмен заключил, что необходимо проанализировать ситуацию и решить, является ваша идея «хотелкой» или необходимостью. В первом случае лучше ничего не предпринимать, а во втором - поставить себе задачу на выполнение.