Гонки дронов устроят в Пскове

Первый чемпионат Псковской области по гонке дронов (беспилотных летательных аппаратов) пройдет 2 ноября в Пскове в рамках спортивного фестиваля «Спортсмены будущего». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.
Изображение: комитет по спорту Псковской области
Победители и призеры соревнований будут определены в следующих дисциплинах:
Регистрация и открытие фестиваля 2 ноября в 13.45 в спортивно-развлекательном парке «Простория» (город Псков, Иркутский переулок, дом 2).
Местом проведения назначен спортивно-оздоровительный комплекс «Писковичи» (деревня Писковичи Псковского района, улица Волкова, дом 20).