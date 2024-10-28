Спорт

Гонки дронов устроят в Пскове

Первый чемпионат Псковской области по гонке дронов (беспилотных летательных аппаратов) пройдет 2 ноября в Пскове в рамках спортивного фестиваля «Спортсмены будущего». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Изображение: комитет по спорту Псковской области

Победители и призеры соревнований будут определены в следующих дисциплинах:



Гонка на малых дронах класс 75 мм (не более 120 мм) в личном зачете;

Гонка на малых дронах класс 75 мм (не более 120 мм) в личном зачете; Гонка на больших дронах класс 200 мм (свыше 120 мм и не более 330 мм) в личном зачете;

Гонка в техническом симуляторе «DCL the Game» в личном зачете.

Регистрация и открытие фестиваля 2 ноября в 13.45 в спортивно-развлекательном парке «Простория» (город Псков, Иркутский переулок, дом 2).

Местом проведения назначен спортивно-оздоровительный комплекс «Писковичи» (деревня Писковичи Псковского района, улица Волкова, дом 20).